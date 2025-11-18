鳥インフルエンザや豚熱などの伝染病が発生した際に速やかに対応できるよう18日、松本市では関係者による訓練が行われました。高病原性鳥インフルエンザの発生などを想定した訓練には、県松本家畜保健衛生所の職員など95人が参加しました。万が一の際に感染を広げないよう、訓練では、防護服の正しい脱ぎ方などを確認しました。本来目に見えないウィルスですが、18日はケチャップをウィルスのかわりに見立て、防護服の外側に触れな