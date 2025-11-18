◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表は後半３３分にＭＦ中村敬斗が得点を奪い、リードを３点に広げた。１点リードの後半２２分、ＭＦ中村敬斗、ＭＦ町野修斗、ＦＷ上田綺世を一気に投入した。するとその４分後に中村のクロスから町野がゴール。采配が的中して追加点を奪うと、再び日本代表がペースをつかむ。迎えた同３３分には、上田からエリア内でパスを受けた中村が相手を交わして右足