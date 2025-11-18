関西テレビは１８日、採用ホームページに ＡＩ チャットボット「ハチエモン」を公開すると発表した。公開予定日は１１月２５日。このＡＩハチエモンは、カンテレの選考を目指す就活生の疑問に、音声と動画でわかりやすく回答する次世代型サポートツール。このサービスは、採用ホームページ内の「マイページ」に登録すれば、誰でも利用可能となる。就職活動に関する質問に対し、ＡＩ が迅速かつ丁寧に回答し、就活生のキャリア