ＥＣＢブフ氏 資本規制枠組みの改善に前向き 銀行のＡＩ戦略の検証が優先課題の一つ ステーブルコインは適切な規制が必要、変動性問題が生じる可能性 量的引き締め（ＱＴ）は銀行の流動性に悪影響与えていない 銀行は関税をめぐる市場の混乱に適切に対処した ※ブフ氏はＥＣＢ銀行監督委員会 議長