◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝立命大―法大（２２日・神戸ユニバー記念競技場）法大（関東３位）は１８日、立命大（関西２位）戦へ向けてオンラインで会見した。主将のＤＬ矢満田衛良（やまだ・えいすけ、４年）＝法政二＝は「（関東学生）リーグ戦は２敗してしまったが、負けてしまったからこそ学びも多かった。（全日本の）トーナメントに全てぶつけたい」と気合十分。今季の立命大の印象について「強