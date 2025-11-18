JAなどの集荷業者と卸売業者の間で取引される2025年産の新米の価格（＝相対取引価格）は、2カ月連続で最高値を更新しました。【映像】おいしそうな新米農林水産省が発表した10月のコメの相対取引価格は、全銘柄の平均で玄米60キロあたり去年より56％高い3万7,058円でした。初めて3万円の大台を突破した9月より163円値上がりし、2カ月連続で最高値を更新しました。販売数量は9月より23％増え、あわせておよそ33万7,000トンで