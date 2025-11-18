◇サッカー国際親善試合 日本 3-0 ボリビア(18日、国立競技場)日本代表は、MF中村敬斗選手の技ありシュートで3点目を奪いました。後半33分、FW上田綺世選手がエリア内左でボールをキープすると、エリア中央にフリーで進入した中村選手へパスが通ります。すると中村選手は背後からディフェンスにきた相手選手を華麗なV字ターンでかわすと、そのまま右足を振り抜きゴール左へ決めました。日本代表はこの中村選手の活躍もあり3-0でボ