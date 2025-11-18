◇サッカー国際親善試合 日本-ボリビア(18日、国立競技場)日本は1点リードの後半26分、町野修斗選手が2点目のゴールを決めました。後半26分、日本は堂安律選手がペナルティエリア右へスルーパスを送ると、中村敬斗選手がフリーでボールを受けます。ここで中へ折り返し、ゴール前へ走り込んだ町野修斗選手が合わせてネットを揺らしました。スタジアムがファンの歓声に包まれる中、町野選手はゴールパフォーマンスで恒例の忍者ポーズ