俳優の綾野剛さん、咲耶さん、田中麗奈さん、荒井晴彦監督が、映画『月と星は天の穴』完成披露上映会の舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 綾野剛 】今作品は珍味「試写を見て、この作品がこの時代に出ていく理由がわかりました」『月と星は天の穴』は吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を描いています。