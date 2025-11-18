Snow Man目黒蓮（28）が「SHOGUN将軍」シーズン2に出演することが18日、発表された。撮影は26年1月からカナダ・バンクーバーで始まり、目黒は5大ドームツアー終了後の1月後半からクランクイン予定。グループは同日に生配信を行い、目黒のクランクイン後は8人で活動を継続することを報告した。Snow Manの冠番組「それSnow Manにやらせて下さい」を放送するTBSは、本紙の取材に「本人たちから発表の通り、目黒さんが海外撮影に参加