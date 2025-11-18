『小隊2 REVENGE』の連載が11月18日17時より、文春オンラインにて開始される。 【写真】釧路駅が戦場に……『小隊2 REVENGE』 ロシア軍上陸、迎え撃つ自衛隊ーー。リアルな戦場描写が話題となったコミック『小隊』（原作・砂川文次漫画・柏葉比呂樹）。元自衛官の芥川賞作家の原作をコミカライズした本作は、3月の刊行以来順調に版を重ね、現在8刷、累計2万5000部のロングセラーとなっている。 ヒッ