¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦......¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û826.1Ëü²óÉ½¼¨¤Î?¾­ÍèÍ­Ë¾¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó?¤ò¸«¤ë¤½¤ó¤Ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯9·î8Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îiseri(¡÷iseri215)¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ð¥«¤Ç¤«¤¤Ð§¤Ö¤ê¤Ç½Ð¤Æ¤­¤¿¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«´°¿©¢ªÍâÆü3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆÃÂçŽ³ŽÝŽÁ¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤­¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¿©»öÃæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¤­¤ÊÐ§¤ËÆþ¤Ã