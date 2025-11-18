2025年11月18日に開催された国立競技場でのボリビア戦（結果は日本が３−０で勝利）。ガーナ戦に続き３−４−２−１システムのシャドーで先発出場した久保建英は、いきなり５分にアシストを決めた。右サイドからドリブルで縦に運ぶと、敵陣の深い位置から右足でファーサイドにクロス。狙いすましたようなパスで、鎌田大地の先制弾をお膳立てした。13分に菅原由勢へのお洒落なパスで会場を沸かすと、20分には冷静なパスでボリ