札幌・中央警察署は2025年11月18日、北海道北見市に住む会社員の男（29）を傷害と恐喝未遂の疑いで逮捕しました。男は今年9月7日、会社の同僚の男性（51）に対し、ゴムハンマーのようなもので額や両手を殴るなどの暴行を加えて、全治2週間のけがをさせた疑いです。さらに10月7日までに男性に対して5回に渡って「100万持ってこい」「ヤミ金50件から2万ずつ借りればできるべや」「今度はあご割るぞ、じゃあ頑張って」などと言