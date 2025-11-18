天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが18日、訪問先のラオスでトンルン国家主席を表敬された。ラオスのトンルン国家主席を表敬される日本時間の午後4時（現地時間午後2時）、ラオスの首都・ビエンチャンにある国家主席府に到着された天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、出迎えたパーニー国家副主席と握手を交わし、地元の子どもから贈られたピンクの花束を笑顔で受け取られた。肩掛けと「シン」と呼ばれる巻きスカートという、ラオスの