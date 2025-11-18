卓球女子で２４年パリ五輪銅メダリストの早田ひな（２５）が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどを更新。６月のスペイン、イタリア旅行の様子を投稿したが、総額１００万円のスリ被害に遭っていたことを明かした。ＹｏｕＴｕｂｅでは冒頭「今回の動画ですが、旅行開始早々にスリ被害にあい、序盤の映像データがなくなってしまいましたそのため唐突な始まりとなりますことを、お許しください」と案内文が表示された。