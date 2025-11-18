猫の寿命を縮めかねない「危ない節約術」4選 1.安価なフードへの変更と「栄養」の軽視 目先の食費を削るために極端に安価なキャットフードに切り替えることは、愛猫の健康と寿命に深刻な影響を及ぼします。 安価なフードは、タンパク源の品質が劣っていたり、猫の消化に適さない穀類などのかさ増し成分が多く含まれていたりするケースがあるので注意が必要です。 猫は本来肉食動物であり、必要