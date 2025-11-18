ロックバンドＡＣ／ＤＣが、１０年ぶりにオーストラリアのステージに復帰し、その圧倒的なパフォーマンスが地震観測機器に反応するほどの振動を引き起こした。１１月１２日、「ＰＷＲＵＰツアー」の一環としてメルボルン・クリケット・グラウンドで開催されたＡＣ／ＤＣの２０１５年以来となるオーストラリア公演には、数万人のファンが詰めかけた。 【写真】ステージ上で躍動！ 会場