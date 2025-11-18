女優ののんが、18日にインスタグラムを更新。主演ドラマのオフショットで豪快なキックを見せ反響が集まっている。【写真】力強いキックを見せつけるのん（5枚）のんが投稿したのは、主演を務めたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING／ミス・キング』からのオフショット。本作は“人生どん底”から“史上初の女性棋士”を目指す、憎しみに囚われたひとりの女性が怒りと才能で将棋界を駆け上がっていく、美しき盤上の逆転劇だ。