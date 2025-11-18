女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにが、真っ白な衣装コーデを披露した。高城は１８日に自身のインスタグラムを更新。「オンラインサイン会のお衣装ー！こちらは冬の始まりだったぁー」とつづると、ふわふわ白ニットにロングスカートを合わせたコーデショットをアップした。この投稿には「あぁ、かわいい」「ふわふわかわいい」「お洋服も天使そのもの」「抱きしめちゃいたいぐらいかわいい！」などの声