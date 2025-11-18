文部科学省は１８日、中国にある日本人学校などの教育施設や、日本人留学生を中国に派遣する大学などに対し、児童生徒や学生の安全確保に努めるよう通知を出した。高市首相の台湾有事に関する国会答弁をめぐり、日中間で緊張が高まっていることを受けた対応。文科省によると、２０２３年度に日本の大学から主に短期で中国の大学に留学していた日本人学生は３１３３人。長期で中国の大学に在籍していた日本人学生は７０７８人