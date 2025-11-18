アトレティコ・マドリードに所属するイングランド代表MFコナー・ギャラガーが、自身の去就について言及した。スペイン『as』の単独インタビューに応じた。下部組織から過ごしたチェルシーでプロキャリアをスタートさせたギャラガーは、2024年夏にアトレティコへ完全移籍。在籍2年目の今季はここまでのラ・リーガ全12試合に出場しているものの、スタメン出場は2回のみとなっている。そんなギャラガーには中盤強化を目論むマンチェス