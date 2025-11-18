◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表が、１点リードの後半２１分から３枚替えを行った。前半４分、ＭＦ鎌田大地のゴールで先制に成功した。そのまま試合を折り返し、後半開始と同時からはＭＦ堂安律を投入。チャンスメイクを図るが、ボリビアも前半よりも徐々にクロスからゴール前でのシーンを増やされた。迎えた後半２１分、日本代表はＭＦ中村敬斗、ＭＦ町野修斗、ＦＷ上田綺世を一気