◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝立命大―法大（２２日・神戸ユニバー記念競技場）立命大（関西２位）は１８日、法大（関東３位）戦へ向け、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。ＱＢの竹田剛（４年）＝大産大付＝は、昨年の甲子園ボウル優勝を懸けて争った法大との再戦に「お世話になった方たちに恩返しできるようなプレーをしたい」と気合十分だ。リーグ優勝を懸けた関西学生リーグ１部最終節の関