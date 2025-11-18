17日（月）から18日（火）にかけて季節が一気に進みました。18日は北日本や北陸で雪が降り、大雪となったところもありました。午後7時の積雪は青森の酸ヶ湯で114センチ、統計開始以来最も早い1メートル超えとなっています。また、秋田、山形、仙台でも初雪を観測しました。この後も、しばらくは北日本の日本海側や北陸には発達した雪雲がかかるでしょう。19日（水）朝くらいまで日本海側では雪や雨が降りますが、昼すぎにはやむと