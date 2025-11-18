子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 雨の日のプールの用意、持たせる？持たせない？ @ママリ 今日プール予定だけど大雨の小学生さん、プールの用