¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ï¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¿·¤¿¤ÊGK¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥«¥ë¥Á¥ç¥á¥ë¥«¡¼¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß23ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï50»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AÂè11Àá¥ß¥é¥óÀï¤Çº¸¼ê¤òÉé½ý¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤â¤Î