農林水産省が発表した最新の業者間でのコメの取引価格は、2か月連続で最高値を更新しました。業者間でのコメ取引の代表的な指標である「相対取引価格」について、10月分は全銘柄平均で玄米60キロあたり、3万7058円となりました。9月に比べて163円上がり、2か月連続で最高値を更新です。ことしは、JAが生産者に前払いする「概算金」を高い水準で設定したことなどから、取引価格の高止まりが続いています。一方、農水省は10月末時点