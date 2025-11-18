°½Ìî¹ä¡Ê43¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¦±é¤ÎºéÌí¡Ê25¡Ë¤¬¿ÍÀ¸½é¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºéÌí¤Ï¡¢¿á±ÛËþ¡Ê60¡Ë¤È¹­ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡Ê62¡Ë¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡Öº£Æü¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤È´¶³´¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤¤