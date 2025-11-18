中国初の冷却塔を採用した「華龍1号」原子力発電所である中国広核集団（CGN）招遠原子力発電所の建設工事では11月18日、発電ユニット1号機原子炉の初のコンクリート打設が順調におこなわれ、これにより山東招遠原子力発電基地の建設が全面的にスタートしました。「華龍1号」は中国が独自に開発した第3世代の原子力発電技術であり、現在世界で運転中および建設中の原子炉タイプの中で最も多い台数となっています。18日に着工したの
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 猟友会外してほしい 本音を吐露
- 2. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
- 3. 庭で大量発生 絶対に放置するな
- 4. トイレで行為か 店が怒りの投稿
- 5. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
- 6. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 7. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
- 8. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
- 9. 小型機が墜落 3人の死亡を確認
- 10. イオンに熊 電気ショックで駆除
- 1. 猟友会外してほしい 本音を吐露
- 2. トイレで行為か 店が怒りの投稿
- 3. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
- 4. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
- 5. 小型機が墜落 3人の死亡を確認
- 6. イオンに熊 電気ショックで駆除
- 7. 日本郵便 カラスによる紛失発表
- 8. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 9. BTSジンにキスか 犯罪と思わず
- 10. Koki,の黒歴史か 露呈した事件
- 1. 認知症悪化 母の顔つきおかしい
- 2. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
- 3. 報道陣を驚かせた佳子さまの発言
- 4. 中国の答弁撤回要求 日本が拒否
- 5. 小野田大臣 不法滞在を許さない
- 6. 立花氏 生活費困窮でアルバイト?
- 7. マックの新フタ「こぼれない」
- 8. 保険料などに「金融所得」反映へ
- 9. 外務省の担当局長 17日中国訪問
- 10. わいせつし殺害 男の異常な性欲
- 1. 「沖縄は日本ではない」と主張
- 2. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
- 3. 「日本が先に一線越えた」と訴え
- 4. 日本の映画2本が公開延期に 中国
- 5. バングラデシュ前首相に死刑判決
- 6. BTSジンにキスか 邦人を在宅起訴
- 7. 日中関係悪化「高市氏に責任」
- 8. 「反日行動」代表5人を送検 韓国
- 9. 中国大手 日本旅行の販売を停止
- 10. 韓国 竹島の歴史認識で懸念表明
- 1. 「マイナ保険証」年収がバレる?
- 2. おじさん客ゼロ ジム店内に驚愕
- 3. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
- 4. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
- 5. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
- 6. 中古戸建て 購入前の危険サイン
- 7. 日本生命 スパイ活動をひた隠し?
- 8. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 9. JR西日本 一時金12万円を支給
- 10. 「リベンジ退職」法的リスクは?
- 1. Xで障害発生か 不具合訴える声
- 2. 「Cloudflare」設備に障害が発生
- 3. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
- 4. Amazon Black Fridayの攻略法
- 5. 「イヤカフ式」に不満感じる機能
- 6. Black Fridayの狙い目カテゴリー
- 7. スリムな大容量バッテリー登場
- 8. Black Friday 去年の売れ筋は?
- 9. 住宅ローン 2度目の借り換えは?
- 10. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 1. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
- 2. 453億円請求に→774億円要求か
- 3. 大谷衰えたら「以前に戻る」危惧
- 4. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
- 5. なぜ真美子さんはSRで試合観戦を
- 6. 「重大事態」で仙台育英出場辞退
- 7. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
- 8. クラシコレジェンズ 中止が決定
- 9. 超高級車獲得で「クレイジー」
- 10. 山本由伸の愛犬 強盗団を撃退
- 1. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
- 2. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
- 3. Snow Man公演に全裸ファン? 物議
- 4. 最年長Jリーガー W不倫疑惑浮上
- 5. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
- 6. Snow Man「全裸騒動」巡り注意か
- 7. 自宅ロケで極厚避妊具見つかった
- 8. 成宮寛貴と25歳差交際 恋の噂も
- 9. 映画出演者が20歳未満飲酒 声明
- 10. 東出昌大「クマは危なくない」
- 1. 風邪診断→心臓ほぼ動かない状態
- 2. 初のスケルトン仕様 腕時計登場
- 3. アパレル店員 トイレ扉開かない
- 4. マックに「冬の風物詩」限定登場
- 5. ZARAの「きれいめアイテム」紹介
- 6. 夫のワンオペ育児中にサレ妻
- 7. ユニクロ「使える」色を厳選
- 8. 家事に育児 モラ夫SNSで炎上
- 9. 「しっとり保湿インナー」が登場
- 10. 40・50代にお薦め? GUパンツ紹介