漫画『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』（漫画：ゆうきそにすけ原作：ただのぎょー）が竹書房の運営する「竹コミ！」にて、2025年11月17日（月）12：00より連載開始された。 【写真】『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』 スライム職人の娘・ウニリィは父と二人暮らしで辺境の村でスライムを育てていた。広大な土地で、朝早くからスライムのお世話をするウニリィ。スライム1匹