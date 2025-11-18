3年前、伊那市の住宅で高齢の女性が殺害され印鑑や通帳などが奪われた事件の裁判員裁判で弁護側は18日、異例の2回目となる冒頭陳述を行い、被告の男が反省している状況など情状を訴えました。強盗殺人の罪などに問われているのは伊那市西箕輪の無職橋爪亮太被告（30）です。起訴状などによりますと橋爪被告は3年前の12月1日の深夜から翌日の昼すぎにかけて、伊那市の住宅で原貴努代さん当時85歳の首を何らかの方法で絞めて殺害し印