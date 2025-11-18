オーダーメイドシャンプーブランドMEDULLAが、SNS総フォロワー200万人超えの人気キャラクター「らぶいーず」とコラボレーション。髪質や頭皮環境に合わせて“あなただけのシャンプー”を提案する特別なヘアケア5点セットが、11月17日（月）より数量限定で発売されます。書き下ろしイラスト入りの限定デザインボトルで、毎日のヘアケア時間がよりときめく体験に♡ あなただ