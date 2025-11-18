ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は3日目を終えた。3日目6Rは滋賀の成長株・沢田尚也（26）に1号艇。好足の峰が2号艇にいて一筋縄でいかないムードだったが、インから、うまく押し切って今節2勝目をつかんだ。「乗り心地がしっくりこなくてこわごわ乗っています。足も展示タイムがつかないし、あまり良くないですね」勝率のある63号機ながらトーンは上がらない。それでも、3日目終了時点で得