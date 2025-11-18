◇国際親善試合日本−ボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。前半を1−0で折り返すと、途中出場のFW町野修斗（26＝ボルシアMG）が後半26分に追加点。同33分にはMF中村敬斗(25＝スタッドランス)も続いた。日本は前半4分、右サイドを攻め上がった久保がクロスを供給。鎌田が胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右隅を射貫いた。