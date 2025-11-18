タレント雛形あきこ（47）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、東京の江戸弁について語った。番組テーマは「東京下町バトル」。下町出身者たちが地元自慢を繰り広げた。墨田立区出身の俳優・風間俊介は、周囲に江戸弁の人たちが多かったといい、「すてきだなって思うんですけど、代表的なのが、“ひ”が言えないんで、“ひ”が“し”になるんですよ。“お前、しこうき（飛行機）好