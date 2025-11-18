老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、月11万円の年金から天引きされるお金について専門家が解説します。Q：65歳女性の一人暮らしで、年金は月11万円。住民税は非課税になりますか？今回はAll About編