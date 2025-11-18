坂本湾著『BOXBOXBOXBOX』（河出書房新社）が11月17日に発売された。 【写真】『BOXBOXBOXBOX』著者・坂本湾 薄霧のたちこめる宅配所。粛々とはたらく作業員たちのあいだで、レーンに流れてくる無数の荷物を仕分ける安（あん）。 一日中、ほとんど誰とも口をきかず、箱の中身を妄想することで単調な労働をやり過ごすうちに、箱の中身と妄想の「答え合わせ」をしたいという欲望が安を蝕んでいく。 あるとき思いも