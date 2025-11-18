ボーイズグループZEROBASEONE（ZB1）の公式コラボキャラクター“zeroni（ゼロニ）”のポップアップイベント「zeroni FLUFFY Wonderland」が、11月28日（金）〜12月15日（月）の期間、東京・渋谷の「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」2階で開催される。【写真】今からの季節にぴったり！ 「フード付きブランケット」など展開グッズ一覧■メンバーの手形も登場今回開催される「zeroni FLUFFY Wonderland」は、zeroniをモチーフにし