¶âÈ±¤«¤éÈ±¿§¤ò¡Ä9ºÐÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é9Ç¯¡Ä¡£46ºÐ½÷Í¥¤Î?¥¤¥á¥Á¥§¥ó?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼¡¤ÎÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹õÈ±¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï±üºÚ·Ã¡£8·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢º£·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤Ï¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬ÄÌ¾ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä·¤¤âÈ±¿§¤ÈÆ±¤¸¤¯¹õ¤ÇÂ·¤¨¤¿¾åÉÊ¤Ê