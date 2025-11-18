新日本プロレスの後藤洋央紀選手（46）が18日、福岡県飯塚市を訪れ、12月9日に市総合体育館で開催される「ワールドタッグリーグ2025」をPRした。武骨なファイトスタイルで「混(こん)沌(とん)の荒武者」と呼ばれる後藤選手。武井政一市長から「人情に厚い川筋気質の飯塚の人はプロレスが好き。荒武者ぶりを発揮して」と激励された。市の広報担当者が「技をかけてほしい」と要望すると、早速アントニオ猪木さんばりのコブラツ