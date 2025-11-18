野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。来春のWBCについて、日本の2連覇はMLB組が全員出ることが条件という厳しい見解を示した。とくに先発陣に関しては大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、菊池雄星、今永昇太、千賀滉大の6人の名前を挙げて、「2人セットで3試合（ローテが）組める」と話した。経験と実力はもちろん、MLB公式球とピッチクロックへの対応の意味でもメジャー勢の参加は心