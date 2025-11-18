日中両国の関係が急速に冷え込んでいることを受け、与野党からは１８日、事態の沈静化に向けて、中国側の冷静な対応を求める声が相次いだ。自民党の有村総務会長は記者会見で、中国外務省が日本への渡航自粛呼びかけの理由として「中国人を狙った犯罪の多発」を挙げたことについて、「事実に基づく冷静な議論が極めて大事だ」と述べた。「警察庁に問い合わせたが、治安悪化の事実は認められない」と中国側の主張を否定した。