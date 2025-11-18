年末となり、お歳暮シーズンとなりました。百貨店はあの手この手でお歳暮商戦を展開しています。【写真を見る】贈る前に自分で試す新宿郄島屋の“お歳暮カフェ”“お歳暮離れ”深刻に出水麻衣キャスター:“お歳暮離れ”が深刻になっているようです。ある調査によると、「お歳暮を毎年欠かさず贈っている」と答えた割合は、2000年前後までは50%前後で推移していました。しかし、2024年になると19%まで落ち込んだというの