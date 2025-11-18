社会課題解決型トイレマップ「TOIMAP」を運営するKICKsは、11月時点の、各自治体が公開する「公衆トイレオープンデータ」のうち施設数100件以上の14都道府県(4,383カ所)について分析を実施した。同調査の結果を11月18日に発表した。「洋式化率」「女性個室比率」トイレTOP3ランキング「洋式化率」および「女性個室比率」の分析の結果、どちらも京都がトップとなった。都道府県別「トイレ洋式化率」比較訪日外国人観光客が「もう訪