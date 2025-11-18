元フィギュアスケート選手でタレントの織田信成と高野純一アナウンサーが１８日、大阪・ＡＢＣラジオの「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」に出演した。番組冒頭から「さっき打ち合わせでも衝撃の…。ホントに僕、今めっちゃ怒ってますからね」と切り出した織田は、先週の同番組収録終了後に行われた打ち上げについて疑問を呈した。「僕帰ってから、スタッフのみなさんで、焼き肉に行ったんですって。僕、全然何も誘われて