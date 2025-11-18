女優の八木莉可子が、冬らしいショットを公開した。八木は１８日に自身のインスタグラムを更新。「段々と寒くなってきましたね。みなさま、ぬくぬくで行きましょ」と記し、ダッフルコートにマフラーを巻いた冬コーデでアップした。ＣＭ撮影のオフショットであることもつづった。この投稿には「可愛いですね」「見てるだけで癒される」「かっわいいいい 暖かくしてね」「美しい」などの声が寄せられている。