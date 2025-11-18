◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）西幕下３枚目の出羽ノ龍（出羽海）が５勝目をあげて新十両昇進が近づいた。東十両１３枚目・日向丸（木瀬）を長い相撲で粘り寄り倒しで撃破した。いままで「十両とは何回もやっているので緊張しなかった。前に圧力をかけられた」とうなずいた。兄弟子の幕内・御嶽海からは「残り２番勝て」と発破をかけられた。２１年初場所で幕下に昇進。２２年春場所で同３枚目になった