◆大相撲▽九州場所第１０日（１８日、福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）が西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）を下手投げで退け、４連勝で勝ち越しを決めた。欧勝馬とは１０年前にモンゴルから同じ飛行機で来日した間柄だが、「土俵に上がれば敵だから。お互いに負けられない気持ちでやっている」と淡々と語った。９日目まで全勝で単独首位だった横綱・大の里（二所ノ関）が、義ノ富士（伊勢ケ浜）に初黒星を喫した。優勝争