Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が１８日、都内で行われたアニメ映画「トリツカレ男」（高橋渉監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなる男の子・ジュゼッペ（佐野）が、風船売りをしている女の子・ペチカ（上白石萌歌）に夢中になる物語。公開から１０日がたち「僕も『こんなにエゴサーチすることない』っていうくらいしています。作品を愛してくれる年齢層が広い」と反響を感じて